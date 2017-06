Meteorológovia vydali výstrahu: Čaká nás upršaný piatok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) - Slováci by sa dnes mali pripraviť na daždivé počasie, hrozia búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, potrvá do dnešnej desiatej hodiny večer.Meteorológovia nevylučujú ani krupobitie. Napadnúť môže 20 až 40 milimetrov zrážok, vietor môže dosiahnuť rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu. So zrážkami treba počítať aj v sobotu (17.6.), SHMÚ výstrahy zatiaľ neavizuje. Dážď by mal ustať v nedeľu (18.6.)