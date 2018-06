MetLife s hnutím Special Olympics spúšťa komunitný týždeň v krajinách EMEA

O spoločnosti MetLife

MetLife na Slovensku

O Nadácii MetLife

Od založenia do konca roku 2017 poskytla Nadácia MetLife viac ako 783 mil. USD na grantoch a 70 mil. USD do programových investícií organizáciám riešiacim otázky, ktoré majú pozitívny dopad v ich komunitách.

O organizácii Special Olympics (Špeciálne olympiády)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. júna (WBN/PR) - Spoločnosť MetLife pokračuje vo svojom partnerstve s organizáciou Special Olympics (Špeciálne olympiády), čím opäť svojim zamestnancom v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) poskytne možnosť dobrovoľnícky pracovať v komunitných projektoch.Do tohto ročníka sa prihlásilo viac ako 4.000 zamestnancov MetLife v 26 krajinách oblasti EMEA, ktorí sa budú môcť dobrovoľne zapojiť do podujatia Special Olympics (Špeciálne olympiády) a zašportovať si s mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím.Na Slovensku sa približne 20 dobrovoľníkov z MetLife zúčastnilo 13. júna v Bratislave aktivít Špeciálnych olympiád a to na futbalovom ihrisku na Molecovej v Bratislave.V roku 2017 Nadácia MetLife Foundation spoluzorganizovala podobnú akciu, na ktorej sa zúčastnilo 60 detí zo špeciálnych základných škôl. Zakladateľom tejto iniciatívy je Nadácia MetLife Foundation, dlhodobo podporujúca iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa dobrovoľníci z MetLife podieľajú na aktivitách zlepšujúcich kvalitu života.“Sme radi, že môžeme budovať partnerstvo s organizáciou Special Olympics (Špeciálne olympiády). Minulý rok sa viac ako 750 zamestnancov vo viac ako 20 krajinách v oblasti EMEA zapojilo do dobrovoľníckej práce a dali jasne najavo, že tento rok chcú spraviť viac. Komunitný týždeň nám dáva všetkým fantastickú možnosť vrátiť niečo komunite, v ktorej pracujeme,” uviedol zástupca riaditeľa MetLife EMEA Eric Clurfain.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete.Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk Nadácia MetLife vznikla v roku 1976, aby pokračovala v dlhodobej tradícii spoločnosti MetLife zabezpečovať príspevky firmy a angažovať sa v komunite.V roku 2013 venovala Nadácia 200 mil. USD na finančnú inklúziu a naša práca k dnešnému dňu zasiahla viac ako 3,5 mil. ľudí s nízkym príjmom v 42 krajinách. Ak máte záujem vedieť o Nadácii MetLife viac, navštívte stránku metlife.org.Special Olympics (Špeciálne olympiády) je globálne inklúzne hnutie využívajúce šport, zdravie, vzdelávanie a vedenie každý deň na celom svete na ukončenie diskriminácie a posilnenie ľudí s mentálnym postihnutím.Hnutie vzniklo v roku 1968 a tento rok oslávi už 50. výročie. Hnutie Special Olympics (Špeciálne olympiády) vzrástlo na viac ako 5 mil. športovcov a spolupracujúcich partnerov vo viac ako 170 krajinách. S podporou viac ako 1 mil. trénerov a dobrovoľníkov ponúka počas celého roka 32 olympijských športov a viac ako 108 000 súťaží ročne.Viac informácií o Special Olympics (Špeciálne olympiády) nájdete na stránke www.specialolympics.org alebo www.specialolympics.sk . Sledujte Special Olympics Europe Eurasia na Facebooku, Twitteri a Instagrame.