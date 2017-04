Metodika tvorby verejných stratégií prispeje k zvýšeniu ich kvality

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kvalita strategických dokumentov by sa mala zvýšiť. Počíta s tým Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý vypracoval návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Materiál na dnešnom zasadnutí schválila vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa ním majú riadiť od 1. júla.Návrh metodiky súvisí s nedávno prijatým návrhom Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu SR na roky 2018 až 2030. Dokument si kladie za cieľ zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov vlády.píše úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v predkladacej správe.Metodika vypracovania strategických dokumentov je určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu rezortných stratégií a súčasne môže byť podľa úradu inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej aj miestnej úrovni.konštatuje Pellegriniho úrad.Materiál podľa neho v kvalitatívnej a systémovej rovine významne ovplyvní strategickú a koncepčnú činnosť ústredných orgánov štátnej správy, a to v horizontálnej, ako aj vertikálnej úrovni strategického riadenia a plánovania.Návrh metodiky bol v prípravnej fáze konzultovaný s analytickými jednotkami z jednotlivých ministerstiev vytvorenými do doby spracovania metodiky v rámci projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu.