METRO vyzbieralo takmer päť ton potravín pre ľudí v núdzi

„V zmysle našej filozofie sa snažíme neustále pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Preto sme počas dvoch dní vo všetkých našich predajniach spustili potravinovú zbierku. Naozaj sa tešíme, že sa do nej zapojilo toľko darcov a že sme mohli množstvo potravín ešte navýšiť,“ uviedol hovorca METRO Martin Krajčovič.O prerozdelenie potravín sa následne postarala Potravinová banka Slovenska. Je to občianske združenie s humanitárnym zameraním, ktoré zhromažďuje, skladuje a prideľuje potraviny rôznym charitatívnym organizáciám.„Opäť sa ukázalo, že ak sa ľudia spoja pre dobrú myšlienku, môže to priniesť skvelé výsledky. Vyzbierané potraviny aspoň trošku pomôžu ľuďom, ktorí to nemajú ľahké. Môžem len vyzdvihnúť skvelú spoluprácu s veľkoobchodom METRO a všetkým ľuďom sa poďakovať,“ zhrnul Marko Urdzik, riaditeľ Potravinovej banky Slovenska.Partnermi zbierky boli aj Bratislavská arcidiecézna charita, Rádio Jemné a spoločnosť Unilever. Ak si ľudia v období pred Veľkou nocou zakúpili výrobky značky Unilever, časť z ich predajnej ceny takisto putovala cez Potravinovú banku na pomoc ľuďom v núdzi. Takýmto spôsobom sa vďaka firme Unilever vyzbieralo ďalších 1589,64 eura.METRO však pomáha ľuďom v núdzi pravidelne. Každý rok do Potravinovej banky Slovenska odovzdá tony potravinových prebytkov, ktorým sa už blíži konečný dátum spotreby. Vo finančnom roku 2017 takto zhromaždilo až 94 ton potravín za vyše 170-tisíc eur. Dlhodobo preto patrí medzi najväčších darcov do Potravinovej banky.„Našimi cieľmi je v maximálnej možnej miere zabrániť plytvaniu potravinami a takisto pomôcť ľuďom. Odovzdávaním jedla dokážeme naplniť oba tieto ciele. Budeme sa naďalej snažiť, aby sa potraviny, ktoré nie sú nijako znehodnotené, no blíži sa im dátum spotreby, dostali k ľuďom v núdzi,“ dodal Krajčovič.