Metropolis vydáva nový dvojalbum Ži a Nenechaj nič prežiť, je plný kontrastov

Zaujímavá vizuálna stránka

Záhada a Najväčšia z lások





CD: Ži



01. Nebezpečný výlet

02. Dole hlavou

03. Z mŕtvych vstávam

04. Ja!

05. Loser

06. Mráz

07. Ži a nenechaj nič prežiť

08. Za hory za doly

09. Záhada

10. Naplnený tmou

11. Nohami dopredu



CD: Nenechaj nič prežiť



01. O červenej čiapočke

02. Nie si zlý

03. Mráz

04. So mnou

05. Najväčšia z lások

06. Nechaj to tak

07. Človek mieni

08. Zabudnuté





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Rocková kapela Metropolis po 7 rokoch prichádza s novým dvojalbumom. Nosič , ktorý sa môže pochváliť aj modernou textárskou elitou a to textami Vlada Krausza, či Mira Juriku, je rozdelený do dvoch žánrovo odlišných častí nesie hneď dva názvy “Ži“ a “Nenechaj nič prežiť“.Chalani zo západného Slovenska ponúkajú, pre nich charakteristický rock i metal. Prekvapili však skladbami, v ktorých dominujú akustické nástroje, dokonca symfonický orchester.Kapela, ktorú vedie jeden z najvýraznejších slovenských gitaristov Jimi Cimbala mala posledné roky veľmi inšpiratívne obdobie, čo sa odrazilo na vysokom počte skladieb, ktoré vyprodukovali.„Mali sme veľký problém vybrať skladby na nový album a preto sme nakoniec zrealizovali myšlienku, s ktorou sme sa pohrávali už dlhšie a to je vydanie dvojalbumu. Skladá sa z dvoch akoby samostatných celkov, ktoré sú žánrovo rozdielne " priblížil spvák kapely Rado Cimbala.Novinka z dielne rockerov je okrem žánrovej rôznorodosti zaujímavá i po vizuálnej stránke. O grafickú podobu albumu sa postaral Miroslav Čirka, ktorý je autorom mnohých známych bookletov. Rozdielnosť a zároveň pospolitosť sa odzrkadľuje aj na vizuálnej podobe albumu, na ktorej je jedna a tá istá scenéria zobrazená dvoma spôsobmi.I samotný názov nosiča Ži a Nenechaj nič prežiť je zvolený tak, aby mal každý disk význam samostatne, aby však pospolu tvorili celok. Jeden disk je tvrdá gitarová hudba a paradoxne napriek očakávaniam nesie názov práve ŽI. „Pre Metropolis bola vždy typický zvuk gitár a elektroniky. Práve táto kombinácia nám dáva veľkú slobodu v našej tvorbe, pretože môžeme tvoriť veľmi rozmanitú hudbu a pritom si stále zachovať svoj rukopis. Aj preto sme sa rozhodli časť CDčka, ktorá je naším charakteristickým zvukom a štýlom aj naším fungovaním a zároveň životom, nazvať ŽI . Nikdy sme sa však nebáli experimentov a tých sme na novom albume podnikli niekoľko. Naše podladené gitarové riffy sme obohatili prvkami Drum and bass, ci dubstepom,“ ozrejmil význam prvej časti novinky leader zoskupenia Jimi Cimbala.Druhá časť novej štúdiovky sú rádiové podoby a remixy skladieb zoskupenia. NENECHAJ NIČ PREŽIŤ je kompiláciou známych hitov, ktorým dali hudobníci nový šat, ale aj úplných noviniek. V tejto časti, okrem povestného zvuku Jimiho elektrickej gitary možno počuť aj akustické nástroje, či symfonický orchester. „Pri disku Nenechaj nič prežiť sa vôbec nebránime označeniu komerčný. A práve preto nesie tento názov, pretože komerčné hudobné sféry sú veľmi nemilosrdné a neraz treba prejaviť svoju dravosť,“ odôvodnil basgitarista kapely Peter Kocian výber názvu druhej časti albumu.Album, plný Oxymoronov, či kontrastov sa v podobe CD na pulty predajní dostane presne na deň detí 1. júna 2018 V digitálnej podobe uzrie svetlo sveta v týchto dňoch.Čerstvo zverejnené video nesie názov Záhada. Na dvojalbume sa nachádza na časti Ži a odzrkadľuje vzťah medzi dvoma ľuďmi, pričom hlavnými témami sú pretvárka, predstieranie, či zahmlievanie akí ľudia v skutočnosti sú.„Skladba je o vzťahu medzi dvoma ľuďmi, v ktorom sa každý snaží ukázať v tom najlepšom svetle. Nie taký, aký naozaj je, ale taký, aký by chcel byť, respektíve sa vykresľuje do podoby podľa očakávania partnera. Takéto hry zákonite vedú len ku sklamaniu a k zbytočnému naťahovaniu času nepravdivého vzťahu, dopredu odsúdeného na neúspech. Vytriezvenia sú potom veľmi bolestivé a trvajú často veľmi dlho,“ poodhalil tému pesničky frontman skupiny.V slovenskom rádiovom étery svojho času zarezonovala pieseň Najväčšia z lások. Pesnička bola prvým singlom z aktuálneho dvojalbumu a keďže sa jedná o rádiovku, je súčasťou Nenechaj nič prežiť. Aj téma tejto skladby zachytáva kontrast a to, že v láske je najväčšia sila a aj slabosť zároveň.„Často sa ľúbia ľudia, ktorí spolu žiaľ nemôžu byť. Láska je neoddeliteľnou súčasťou života, nedokážeme ju ovplyvňovať na povel a znášame jej 'rozmary', pred ktorými neujde zrejme nikto,“ Jimi na záver vysvetlil myšlienku skladby.