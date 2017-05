Mexičan ide vyrábať toaletný papier značky Trump

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Mexiko 31. mája (TASR) - Mexický podnikateľ, ktorého urazili výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Mexičanov, využil možné opomenutie amerického magnáta v oblasti ochranných známok.Firemný právnik Antonio Battaglia uvedie na trh pod značkou "Trump" toaletný papier. Reklama ho uvádza heslami "mäkkosť bez hraníc" a "toto je múr, za ktorý zaplatíme".Mexický inštitút priemyselného vlastníctva udelil Trumpovej spoločnosti ochranné známky v takých sektoroch, ako sú stavebníctvo, hotely, cestovný ruch, nehnuteľnosti či finančné služby. Spoločnosť The Trump Organization sa však nezaťažovala získaním ochrannej známky pre takú vec, ako je toaletný papier, informovala dnes tlačová agentúra AP.Battaglia získal ochrannú známku na toaletný papier Trump v októbri 2015 a prvé balíčky by mali vyjsť z výrobných liniek neskôr v priebehu tohto roka.Právnik spoločnosti The Trump Organization nereagoval na telefonáty a e-maily, aby sa k tejto veci vyjadril, dodala AP.