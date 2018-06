Mexičania majú rešpekt pred obhajcom, ktorý popiera krízu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

F-skupina, 1. kolo:

NEMECKO - MEXIKO, nedeľa 17. júna, 17.00 SELČ, Moskva (štadión Lužniki)

hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Nemecko: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Hector - Kroos, Khedira - Reus, Müller, Draxler - Werner

Mexiko: Ochoa - Salcedo, Reyes, Moreno, Layun - Marquez, Guardado – Vela, Herrera, Fabian – Chicharito

Moskva 17. júna (TASR) - Nemeckí futbalisti odštartujú cestu za obhajobou titulu na MS v Rusku v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách proti Mexiku. Pod taktovkou trénera Joachima Löwa majú zatiaľ zo vstupov do turnajov MS či ME famóznu bilanciu - 5 zápasov, 5 víťazstiev, skóre 13:0.vyhlásil pred štartom MS stredopoliar nemeckého tímu Toni Kroos. Stopér Jerome Boateng si nemyslí, že by "Nationalelf" zastihla herná kríza, hoci uplynulé výsledky tomu nenasvedčujú.Nemci nastúpia v plnej sile. Menšie problémy so zraneniami mali Mesut Özil, Julian Draxler a Sami Khedira, ale kouč s nimi môže počítať. V bránke pravdepodobne nastúpi Manuel Neuer, ktorý vynechal väčšinu uplynulej sezóny pre zlomeninu nohy a prvýkrát v tomto roku si zahral až v prípravnom zápase s Rakúskom (1:2). V generálke proti Saudskej Arábii (2:1) odchytal prvý polčas. Löw uviedol, že Neuer má v Rusku istotu postu brankárskej jednotky.Nemci v tomto roku odohrali štyri prípravné zápasy, pričom ich forma je ďaleko za očakávaniami. V marci remizovali 1:1 so Španielskom a podľahli 0:1 Brazílii, v júnovom asociačnom termíne podľahli Rakúsku 1:2 a v generálke na šampionát s odretými ušami zdolali Saudskú Arábiu 2:1.Mexičania absolvovali v roku 2018 už šesť duelov s bilanciou 3-1-2. Pred šampionátom (9. júna) podľahli Dánsku 0:2. Obranca Carlos Salcedo dobre pozná nemeckých hráčov z pôsobenia v Eintrachte Frankfurt, s ktorým vyhral Pohár DFB.Šesťkrát v rade sa "El Tri" dokázali na MS prebojovať do osemfinále, ďalšia fáza je však pre nich akoby zakliata. Naposledy sa do nej dostali na domácom šampionáte v roku 1986.Zápas Nemecko - Mexiko má úvodný výkop v nedeľu 17. júna o 17.00 SELČ na štadióne Lužniky v Moskve, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.