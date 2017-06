Mexická vláda údajne sleduje novinárov, právnikov a aktivistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 20. júna (TASR) - Viacero významných mexických novinárov a aktivistov podalo žalobu na tamojšiu vládu, v ktorej ju obvinili, že ich úrady sledujú a odpočúvajú im telefonáty. Informoval o tom dnes web britskej spravodajskej televízie BBC.Aktivisti a novinári sa verejne ohradili po tom, ako americký denník New York Times zverejnil v pondelok informácie o používaní špehovacieho softvéru - spajvéru - na novinárov a aktivistov. Takýto softvér sa pritom zvyčajne používa na odhaľovanie činnosti zločincov a teroristov.Mexická vláda tieto obvinenia poprela.Softvér Pegasus mala mexickým federálnym službám predať izraelská spoločnosť NSO Group pod podmienkou, že môže byť používaný iba v rámci vyšetrovania zločineckej a teroristickej činnosti.Softvér sa môže nabúrať do smartfónov a monitorovať hovory, textové správy a ďalšiu komunikáciu, píše sa v citovanom článku novín New York Times. Môžu sa ním tiež aktivovať mikrofón alebo kamera zabudované v telefóne, čím sa toto zariadenie zmení na osobnú "plošticu".Namiesto odpočúvania podozrivých zločincov však mali medzi sledované ciele patriť investigatívni novinári, protikorupční aktivisti a právnici, ktorí pracovali na prípade masakry 43 študentov z roku 2014.Žalobu dosiaľ podalo deväť osôb. Novinárka Carmen Aristeguiová obvinila na tlačovej konferencii v metropole Mexiko tamojšiu vládu z trestnej činnosti.Kancelária mexického prezidenta Enriqueho Peňu Nieta reagovala na článok v New York Timesoch vyhlásením, podľa ktorého neexistujú dôkazy o tom, že by mexická vláda realizovala špionáž, o ktorej sa píše v tomto denníku.