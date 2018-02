Mexický minister: Naše vzťahy s USA sa za Trumpa zlepšili

Na snímke sprava minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson, jeho mexický rezortný kolega Luis Videgaray a kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová pózujú pre spoločnú fotografiu v Mexico City. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 3. februára (TASR) - Vzťahy Mexika so Spojenými štátmi sú za administratívy Donalda Trumpa lepšie než boli počas predchádzajúcich amerických vlád. Vyhlásil to v piatok mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray, ktorý v Mexiku hostil stretnutie šéfov diplomacií krajín NAFTA.Mexiko sa počas uplynulého roka od nástupu Trumpa do funkcie dostalo do sporov s USA, najmä pre jeho názory na obchodnú politiku, imigráciu a plány vybudovať múr na spoločných hraniciach, ktorý by malo podľa neho zaplatiť Mexiko, pripomenula agentúra AP.povedal Videgaray na margo zlepšenia vzťahov jeho krajiny s USA, ktoré sú údajne založené na