Mexický prezident Nieto obhajoval výrazné zvýšenie cien benzínov

Mexiko 9. januára (TASR) - Po silnom zvýšení maloobchodnej ceny benzínov prvého januára pokračovali v Mexiku celoštátne protesty po celý týždeň, vrátane víkendu.Úrady stíhajú aj šíriteľov falošných správ a autorov výziev na sociálnych sieťach, aby ľudia demolovali obchody. Polícia už navrhla zablokovať 205 účtov na Twitteri. Uviedol to šéf úradu polície v hlavnom meste pre boj s kybernetickou kriminalitou Juan Carlos Montesinos.V hlavnom meste sa v sobotu (7. 1.) uskutočnila veľká demonštrácia na centrálnom námestí Plaza del Zócalo. Mnohí z desiatok tisíc jej účastníkov žiadali odstúpenie prezidenta Enriqua Peňa Nieta.Protesty sa uskutočnili aj v mestách Guadalajara, Veracrúz, Monterrey, Puebla a v ďalších.Väčšina protestov sa konala v pokojnej atmosfére, iba v Rosarite (štát Baja California) došlo k zraneniu štyroch novinárov a siedmich policajtov počas zásahu bezpečnostných síl, ktoré vytláčali demonštrantov z benzínového čerpadla okupovaného od pondelka (2.1.).Nepokoje sa v priebehu týždňa rozšírili a zmohutneli. Objavujú sa blokády diaľnic a ďalších významných celoštátnych ciest. Prezident Nieto v piatok vyhlásil, že zdraženie benzínov bolo ťažkým, ale nevyhnutným opatrením. Ak by sa museli ďalej silno dotovať jeho ceny, došlo by k podkopaniu mexickej hospodárskej stability, financovania školstva a zdravotníctva.Vláda od prvého dňa nového roku zvýšila cenu benzínov o 20 %.