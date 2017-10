Governors Awards

Štyri Oscary

LOS ANGELES 29. októbra (WebNoviny.sk) - Mexický režisér Alejandro González Iňárritu dostane špeciálneho Oscara. Správna rada americkej Akadémie filmových umení a vied mu ho udelí za "vizionársky a silný rozprávačský zážitok", ktorý dosiahol v projekte s využitím virtuálnej reality Carne y Arena (Virtually present, Physically invisible).Je to pritom prvý špeciálny Oscar, ktorý správna rada udelí od roku 1996, kedy ju dali animáku Príbeh hračiek (1995). Spolu s 54-ročným režisérom cenu dostane aj kameraman Emmanuel Lubezki. Trofej si obaja prevezmú počas deviateho ročníka podujatia Governors Awards, ktoré sa bude konať 11. novembra v Ray Dolby Ballroom Hollywood & Highland Center.Carne y Arena ( v preklade mäso a piesok) je projekt založený na pravdivých výpovediach stredoamerických a mexických migrantov putujúcich do USA cez Sonorskú púšť. Filmár svoj projekt tento rok predstavil na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a momentálne ho vystavuje v Los Angeles, Mexiku a Miláne. Carne y Arena trvá necelých sedem minút a jeho používatelia kráčajú spolu s virtuálnymi migrantmi bosí po púšti, zatiaľ čo v oblasti hliadkuje pohraničná stráž.Režisér sa pri tvorbe projektu osobne stretol a rozprával s viacerými migrantmi. „Ich životné príbehy ma prenasledovali," vyjadril sa na margo rozhovorov. Dodal, že chcel dosiahnuť, aby si používatelia projektu „prešli a priamo zažili putovanie v stopách migrantov" a aby sa im dostal pod kožu a do sŕdc.Alejandro González Iňárritu má na konte má štyri Oscary, pričom tri si vyslúžil v roku 2015 za réžiu, ako spoluautor scenára a ako jeden z producentov čiernej komédie Birdman (2014), a štvrtého v roku 2016 za réžiu drámy Revenant Zmŕtvychvstanie (2015), ktorá mu vyniesla aj nomináciu za produkciu v kategórii Najlepší film.Ďalšie dve nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied má z roku 2007 za snímku Babel (2006) v kategóriách Najlepší film a Najlepšia réžia, zatiaľ čo jeho filmy Amores perros (2000) a Biutiful (2010) si od americkej filmovej akadémie vyslúžili nominácie v kategórii cudzojazyčných filmov. Jeho ďalším známym filmom je 21 gramov (2003), ktorý v roku 2004 vyniesol oscarové nominácie za herecké výkony Beniciovi Del Torovi a Naomi Watts.style="text-decoration: underline">Mexický režisér Alejandro González Iňárritu dostane špeciálneho Oscara © SITA Všetky práva vyhradené.