Mexiko a Portugalsko postúpili do semifinále Pohára konfederácií

Mexický hráč Hirving Lozano oslavuje druhý gól do bránky Ruska vo futbalovom zápase A-skupiny Mexiko - Rusko na Pohári konfederácií FIFA v Kazani 24. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina – 3. kolo:



Nový Zéland - Portugalsko 0:4 (0:2)

Góly: 33. Ronaldo (z 11 m), 37. B. Silva, 80. A. Silva, 90.+1 Nani. Rozhodoval: Mark Geiger (USA), ŽK: Lewis, Ingham - Semedo, Pepe



zostavy a striedania:



N. Zéland: Marinovic - Ingham, Boxall, Durante (74. Smeltz), Smith, Doyle - Lewis (65. Barbarouses), McGlinchey (37. Tuiloma), Thomas - Rojas, Wood



Portugalsko: Rui Patricio - Semedo, Pepe, Bruno Alves, Eliseu - B. Silva (46. Pizzi), Pereira, Moutinho, Quaresma (83. Gelson) - A. Silva, Ronaldo (67. Nani)



Ďalší výsledok



Mexiko - Rusko 2:1 (0:1)

Góly: 30. Araujo, 52. Lozano - 25. Samedov, ŽK: Guardado, Oswaldo - Žirkov, Kudrjašov, Vasin, Golovin, ČK: 68. Žirkov (Rus.). Rozhodoval: Al Mirdasi (S.Arab.)



zostavy a striedania:



Mexiko: Ochoa - D. Reyes (L. Reyes) , Moreno, Araujo, Layun - Herrera, J. dos Santos, Guardado (70. Oswaldo) - Lozano, Vela (46. Aquino), Hernandez



Rusko: Akinfejev - Džikija, Vasin, Kudrjašov - Samedov, Jerochin (70. Smolnikov), Glušakov, Golowin, Žirkov - Smolov (78. Kanunnikov), Bucharov (64. Poloz)



konečná tabuľka A-skupiny:



1. Portugalsko 3 2 1 0 7:2 7

2. Mexiko 3 2 1 0 6:4 7

3. Rusko 3 1 0 2 3:3 3

4. Nový Zéland 3 0 0 3 1:8 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 24. júna (TASR) - Mexickí futbalisti zvíťazili na 10. ročníku Pohára konfederácií FIFA nad domácim Ruskom 2:1 v sobotňajšom súboji A-skupiny. Postúpili tak do semifinále z druhého miesta, v ňom sa stretnú vo štvrtok 29. júna v Soči s víťazom B-skupiny.Organizátor budúcoročného svetového šampionátu na turnaji skončil, v tabuľke obsadil 3. priečku pred posledným Novým Zélandom. All Whites v súbežne hranom súboji v Petrohrade prehrali s Portugalskom 0:4. Úradujúci majstri Európy sa ako víťaz A-skupiny stretnú v boji o finále s druhým tímom B-skupiny v stredu 28. júna v Kazani.V Kazani začali aktívnejšie domáci, akcie viedol najmä agilný Žirkov. Po páde Smolova v šestnástke Mexika sa k slovu dostal videorozhodca (VAR), ale penalta sa napokon nekopala. Ruský tlak vyvrcholil do gólu v 25. minúte. Najprv trafil jeden z Rusov žrď a v pokračujúcej akcii sa lopta dostala cez Jerochina k Samedovovi, ktorý strelou medzi nohy obrancu prekonal Ochou. Mexiku ale netrvalo dlho a vyrovnalo po šikovnej hlavičke Arauja. Na začiatku druhého polčasu dali Rusi gól, ale pre ofsajd ho rozhodca neuznal. El Tri otočili skóre v 52. minúte, keď sa brankár Akinfejev nedohodol so stopérom Vasinom a Lozano hlavou, hoci nepríjemne atakovaný ruským brankárom, dostal loptu do siete. Mexičania strelili v 60. minúte tretí gól, ale videorozhodca odhalil tesný ofsajd, takže neplatil. Domácich oslabil v 68. minúte po údere lakťom do tváre protihráča a druhej žltej karte Žirkov. Mexičania si výhru postrážili a postúpili do semifinále.Portugalskí futbalisti triumfovali vo svojom treťom zápase A-skupiny Pohára konfederácií FIFA 2017 nad Novým Zélandom 4:0 a postúpili do semifinále z prvého miesta tabuľky.Tím okolo Cristiana Ronalada v Petrohrade proti outsiderovi turnaja dominoval. Skóre duelu otvoril práve kanonier Realu Madrid, keď po polhodine hry premenil pokutový kop. O štyri minúty neskôr pridal druhý presný zásah Bernardo Silva, na 3:0 upravil desať minút pred koncom riadneho času Andre Silva a v 90.+1 minúte stanovil konečné skóre striedajúci Nani.Prvú strelu na bránku mal síce Novozélanďan Wood, no to bolo na dlhé minúty všetko. Outsider nepúšťal favorizovaných Portugalcov do šancí a tak prvá dvadsaťminútovka nepriniesla takmer žiadne väčšie šance. Prvá tutovka prišla v 26. minúte, keď si na center Quaresmu z ľavej strany nabehol Ronaldo, no jeho hlavička skončila len na brvne. To už prebrali taktovku nad zápasom Portugalci. V 32. minúte sa ujali vedenia. Pri rohovom kope spadol v pokutovom území po súboji Pereira a rozhodca nariadil jedenástku. Tú s prehľadom premenil Ronaldo. O štyri minúty neskôr bolo už 2:0. Po rýchlej akcii po ľavej strane dostal prihrávku na päťku Bernardo Silva a rozvlnil sieť. Aj ďalšie minúty boli v réžii Portugalska, ktoré si vypracovalo viacero šancí, ale chýbalo mu lepšie zakončenie. V 58. minúte sa dostali blízko ku gólu aj ich súperi. Doyle poslal loptu do malého vápna, Wood ju v sklze nasmeroval do bránky, no Rui Patricio stihol zasiahnuť. Na druhej strane sa vytiahol brankár Marinovic po veľkých šanciach A. Silvu a striedajúceho Naniho. V 80. minúte však kapituloval tretíkrát. A. Silva sa v samostatnej akcii dostal až na hranicu päťky a presnou strelou zvýšil na 3:0. V prvej minúte nastaveného času pridal štvrtý gól Nani.