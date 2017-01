Mexiko chce čo najskôr začať rokovania o NAFTA s Donaldom Trumpom

Novozvolený americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexico City 10. januára (TASR) - Mexiko je nielen ochotné začať rokovať o prípadných zmenách v Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA), ale rozhovory by chcelo odštartovať čo najskôr. Povedal to dnes nový mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray.Ako uviedol v rozhovore pre Radio Fórmula, po prezidentských voľbách v USA, v ktorých zvíťazil republikán Donald Trump,. Spôsobili to najmä Trumpove tlaky na firmy, aby nevytvárali pracovné miesta v Mexiku, ale v USA. Trump dal zároveň najavo, že v Severoamerickej dohode o voľnom obchode NAFTA požaduje zmeny.Podľa Videgaraya Trumpove kroky vyvolávajú v Mexiku obavy, a práve preto sú dôležité rokovania, aby neistotu rozptýlili. Ako dodal, rozhovory "Pre mexickú vládu je kľúčová najmä ochrana pracovných miest na domácom trhu. Podľa Videgaraya sú zástupcovia Mexika ochotní diskutovať aj o Trumpových plánoch na výstavbu múru na hraniciach, Mexiko to však platiť nemieni.povedal Videgaray.Niektorým odvetviam mexického hospodárstva, napríklad automobilovému sektoru, priniesla NAFTA obrovské výhody. Mzdy sa však výraznejšie nezvýšili a ani mexickí farmári nie sú s dohodou o voľnom obchode, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1994, spokojní. Podľa nich dohoda spôsobila prudký rast dovozu amerického obilia a ďalších agroproduktov na mexický trh.