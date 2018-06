Mexiko oznámilo konečnú nomináciu, Marquez cestuje na piate MS

Rafael Marquez (druhý vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia Mexika na MS 2018 v Rusku:



brankári: Guillermo Ochoa (Standard Liege), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

obrancovia: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (America), Jesus Gallardo (Monterrey), Miguel Layun (Sevilla)

stredopoliari: Rafael Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Giovani Dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt)

útočníci: Javier Hernandez (West Ham), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (America), Jesus Manuel Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles FC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven)



náhradník: stredopoliar Erick Gutierrez (Pachuca)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. júna (TASR) - Rafael Marquez sa predstaví na svojich piatych majstrovstvách sveta. Tridsaťdeväťročný defenzívny univerzál nechýba v záverečnej nominácii mexickej futbalovej reprezentácie do Ruska.Tréner Juan Carlos Osorio oznámil 23-členný káder v pondelok a zaradil doň aj Marqueza napriek tomu, že sa objavili informácie, že veterán má údajne väzby na obchodovanie s drogami. Národná federácia ho však očistila a tak sa Marquez dostane do elitnej spoločnosti hráčov, ktorí sa predstavia na piatich šampionátoch. Medzi nimi sú jeho krajan Antonio Carbajal, Talian Gianluigi Buffon a Nemec Lothar Matthäus.Bývalý dlhoročný hráč FC Barcelona pôsobí v domácej lige v tíme FC Atlas, no už oznámil, že po šampionáte skončí s kariérou.V kádri nechýba ani útočník West Hamu Javier Hernandez, ktorý sa predstaví na svojich tretích MS. Debut si "odkrútil" v Juhoafrickej republike v roku 2010 a zahral si aj pred štyrmi rokmi v Brazílii.Najväčšie zastúpenie v kádri má FC Porto, ktoré dodalo do národného výberu Mexika obrancu Diega Reyesa, stredopoliara Hectora Herreru a útočníka Jesusa Manuela Coronu.Mexiko sa na MS 2018 stretne v F-skupine s obhajcom trofeje z Nemecka, Švédskom a Kórejskou republikou.