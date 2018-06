Mexiko privítalo Trumpovo nariadenie ohľadom migrácie

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 21. júna (TASR) - Mexická vláda privítala stredajšie nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa migrácie. Podľa nej ideMexická vláda však bude aj naďalej zabezpečovať konzulárnu ochranu všetkých detí v citlivej situácii, uviedol mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray na Twitteri.Trump podpísal výkonné nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom. Dodal však, že v USA naďalej v platnosti ostáva politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii.povedal podľa agentúry DPA Trump v Bielom dome s tým, že nerád vidí, keď sú deti oddeľované od svojich rodičov.povedal pri podpisovaní nariadenia.Trump dodal, ževeľmi silno prežíva delenie rodín, no prístupvoči nelegálnej migrácii bude v USA pokračovať. Ide o postup, pri ktorom každého, koho chytia pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú.Podľa nového nariadenia by mali byť rodiny vo väzbe pokope, ich prípady by sa mali urýchlene vybavovať a ministerstvo obrany by malo pomôcť nájsť priestory, kde by ich mohli zadržiavať. Podľa agentúry AP to však zatiaľ nič nemení pre približne 2300 detí oddelených od ich rodín, odkedy sa v máji začala takáto politika uplatňovať.Trumpovo nariadenie podrobila ihneď kritike líderka demokratickej menšiny v americkej Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová, podľa ktorej ide len o pokusa môže to viesť k dlhodobému zadržiavaniu rodín vo väzenských podmienkach.Oddeľovanie detí od rodičov bez dokladov umožňujúcich legálny vstup do USA vyvolalo už predtým škandál aj v tábore Trumpových republikánov. Do prípadu sa vložila aj Trumpova manželka Melania, keď v nedeľu uviedla, že sa nemôže pozerať na deti oddelené od svojej rodiny a žiadala riešiť túto situáciu na vládnej úrovni.