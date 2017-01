Mexiko vydalo do USA narkobaróna Joaquína Guzmána

Na archívnej snímke vojaci eskortujú Joaguína Guzmána do helikoptéry v Mexico City 8. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 20. januára (TASR) - Mexická vláda vo štvrtok oznámila, že vydala na trestné stíhanie do Spojených štátov narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána.Mexické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Guzmána vydalo do USA vo štvrtok - deň pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.Guzmán, šéf drogového kartelu Sinaloa, je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv zločineckého prostredia v Mexiku. Začiatkom januára 2016 sa po tretíkrát dostal do rúk polície.Prvýkrát ho zadržali v roku 1993 v Guatemale, odkiaľ bol vydaný do Mexika. V roku 2001, keď sa objavila informácia o jeho vydaní do USA, sa mu však z väzenia podarilo ujsť. Po 13 rokoch na úteku ho polícia znova chytila vo februári 2014.V júli 2015 sa mu však opäť podarilo ujsť, a to tunelom vykopaným z cely väzenia do najbližšieho domu. Na úteku vtedy strávil pol roka.Vo väzení Ciudad Juárez pri hraniciach s USA, kde sa dosiaľ nachádzal, ho strážilo okolo 700 príslušníkov ochranky, a to vnútri objektu i v jeho okolí.