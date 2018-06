Mexiko zavedie clá na oceľ a ďalšie americké produkty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 5. júna (TASR) - Mexiko zavedie clá vo výške od 15 do 25 % na dovoz amerických výrobkov z ocele a na niektoré poľnohospodárske produkty. Oznámilo to v utorok mexické ministerstvo hospodárstva. Je to odveta za clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz ocele a hliníka z Mexika, ktoré platia od 1. júna.Mexické ministerstvo zároveň uverejnilo zoznam nových taríf na americké produkty v úradnom vestníku vlády, ktorý zahŕňa aj 20-% sadzbu na dovoz bravčového mäsa, jabĺk a zemiakov z USA, a clá od 20 do 25 % na syry a bourbon.Ministerstvo tiež uviedlo, že zavádza bezcolné kvóty vo výške 350.000 ton na dovoz bravčových stehien a pliecka z iných krajín.