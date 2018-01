MF SR chce novelou o stavebnom sporení zvýšiť adresnosť systému

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR odmieta tvrdenia troch stavebných sporiteľní, že nechce pomôcť deťom a mladým ľuďom s financovaním bývania. Reagovalo tak na kritiku novely zákona o stavebnom sporení, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania už minulý týždeň.Ministerstvo navrhuje viaceré zmeny v stavebnom sporení. Odôvodňuje ich tým, že chce prispieť k zvýšeniu adresnosti, ako aj efektívnosti poskytovania štátnej podpory.reagovalo ministerstvo na pondelňajšiu kritiku právnej normy stavebnými sporiteľňami. V budúcnosti by sa tak podľa rezortu nemalo stávať, že dôjde k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami tak, ako je to možné v súčasnosti.Rovnako by sa mali prostriedky zo stavebného sporenia zvýhodnené štátnou prémiou využívať iba na stavebné účely. "tvrdí MF SR.Rezort pod vedením Petra Kažimíra (Smer-SD) zároveň odmieta tvrdenia sporiteľní, že štát nechce pomôcť deťom a mladým s bývaním.doplnilo MF SR.Štátna podpora bývania rastie pri hypotekárnych úveroch pre mladých, v nadväznosti na každoročný nárast počtu zmlúv s nárokom na tento štátny príspevok. Ministerstvo argumentuje tiež tým, že štát podporuje rozvoj bývania aj prostredníctvom zvýhodnených úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.upozornilo ministerstvo.Rezort vyčíslil, že za rok 2016 dosiahol zisk po zdanení troch stavebných sporiteľní na Slovensku viac ako 22 miliónov eur a vyplatené dividendy boli viac ako 24 miliónov eur.tvrdí rezort financií.