MF SR navrhuje daňové zvýhodnenie pre úvery na bývanie pre mladých

Bratislava 20. júna (TASR) - Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti, zmena inštitútu daňového tajomstva, či daňové zvýhodnenie pri úveroch na bývanie pre mladých. Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela daňového poriadku a novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Reforma daňového tajomstva je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. "Jpriblížil tlačový odbor MF SR s tým, že tieto zoznamy prispievajú k lepšej informovanosti verejnosti, čo môže viesť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku pomôcť v boji proti daňovým únikom.Do budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu, alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže podľa rezortu zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv.vysvetľuje zámery ministerstvo.Ďalším opatrením, ktoré novela daňového poriadku prináša, je index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. V praxi to bude vyzerať tak, že finančná správa bude interne "známkovať" firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie má mať najmä motivačný a preventívny charakter." priblížilo ministerstvo.Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava na inovácie. Navrhuje sa zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív.priblížilo ministerstvo. Zvýhodnenie má mať formu daňového bonusu, čo umožní daňovníkom dosahujúcim nízke príjmy čerpať toto zvýhodnenie, aj keď výška ich daňovej povinnosti je nižšia ako poskytované zvýhodnenie.V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa návrh zákona o dani z príjmov zameria aj na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva, a to prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora.