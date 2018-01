MFK Ružomberok odcestoval na prípravu do Chorvátska

Na archívnej snímke hráči Ružomberku. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 21. januára (TASR) - Futbalisti fortunaligistu MFK Ružomberok absolvujú dôležitú časť prípravy na jarné boje v známom chorvátskom letovisku Umag.Piaty tím po jesennej časti FL v nedeľu najprv trénoval v domácich podmienkach a o 14.30 h odcestoval do Bratislavy. V pondelok sa Liptáci z hlavného mesta presunú do dejiska 11–dňového sústredenia.V Chorvátsku bude mať tréner "Ruže" Norbert Hrnčár k dispozícii 21 hráčov do poľa a troch brankárov.informoval kouč futbalistov spod Čebraťa.Vo výprave nechýba ani čerstvá posila MFK Róbert Gešnábel z ViOn–u Zlaté Moravce-Vráble. Cestoval takisto 20–ročný ofenzívny mladík zo Sparty Praha David Čapek, na ktorého príchode ružomberský klub pracuje. Doma zostal stopér Dominik Kružliak, toho čaká operácia predného krížneho väzu v kolene.Počas zahraničného pobytu čakajú Liptákov ďalšie tri zápasové previerky, všetko s účastníkmi najvyššej slovinskej súťaže – 23. januára s NK Krško, 26. januára s NK Domžale a 1. februára s NK Triglav Kranj.