MFSR: Ekonomika má tento rok rásť o 3,3 %, v ďalších rokoch zrýchli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenská ekonomika bude rásť v tomto roku tempom 3,3 %. V ďalších rokoch by mal hospodársky rast ďalej zrýchľovať. Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú dnes zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR. Kým očakávania na tento rok rezort oproti predchádzajúcej prognóze mierne znížil, budúci rok by mal byť, naopak, o niečo lepší.V tomto roku by tak slovenská ekonomika mala dosiahnuť rovnaký rast hrubého domáceho produktu (HDP) ako vlani.očakáva MF s tým, že pozvoľné by malo byť zotavenie súkromných investícií.V nasledujúcich rokoch by sa mala pod rast ekonomiky podpísať najmä nová výroba v automobilkách.konštatuje rezort financií s tým, že spustenie novej výrobky v automobilkách zrýchli export, ktorého rast by sa mal v oboch rokoch vyšplhať nad 7 %. MF taktiež očakáva zrýchlenie spotreby domácností.Pozitívne by sa mala vyvíjať aj situácia na trhu práce. Zamestnanosť by mala v tomto roku vzrásť o 1,8 % a pribudnúť by malo 42.000 nových pracovných miest.vyčíslilo ministerstvo. V budúcom roku by mala zamestnanosť rásť tempom 1,1 %.Takisto by sa mali zvyšovať aj mzdy, a to vo všetkých sektoroch s výnimkou trhových služieb. Priemerná nominálna mzda v hospodárstve podľa makroprognózy vzrastie v tomto roku o 3,5 % a mala by dosiahnuť úroveň 942 eur. Reálne mzdy majú tento rok dosiahnuť rast na úrovni 2,4 %.Na Slovensku by mali opäť začať rásť aj ceny.predpokladá rezort financií s tým, že regulované ceny budú mať na infláciu stále mierne tlmiaci vplyv.MF SR však počíta aj s rizikami, ktoré by mohli ohroziť hospodársky rast. Sú nimi nejasný politický výhľad v Európe, tvrdší brexit a nástup protekcionizmu vo svetovom obchode.dodalo ministerstvo.