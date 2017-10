MH Manažment: Odmena pre advokáta Bžána je 2,5 % namiesto 11 %

Letecký pohľad na plavebné komory Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Foto: TASR/Štefan Kačena Foto: TASR/Štefan Kačena

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Predseda predstavenstva akciovej spoločnosti MH Manažment Branislav Bačík sa dohodol s advokátskou kanceláriou JUDr. Radomír Bžán, s.r.o., na znížení odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) na maximálnu výšku 2,5 % z pôvodných 11 %. Informovala o tom dnes Scarlett Filipovičová zo spoločnosti MH Manažment.V medzinárodnej arbitráži medzi štátom a Enelom (Slovenské elektrárne) vyhral štát zastúpený spoločnosťou MH Manažment spor o 705,6 milióna eur, čo v celom tomto procese bola kľúčová úloha. Ďalších takmer 600 miliónov eur Slovensko získa počas budúcich 21 rokov, keď bude môcť prevádzkovať VEG namiesto spoločnosti Enel, ktorá dostala vodnú elektráreň do prenájmu počas nevýhodnej privatizácie v roku 2006.povedal Bačík.vyhlásil Bačík a doplnil, že uvedené percento je výsledkom dohody.Predseda predstavenstva MH Manažment vysvetlil, že 2,5 % zo 705,6 milióna eur predstavuje 17,64 milióna eur, od ktorej sa následne odpočítajú už zaplatené úkony advokátovi (4,9 milióna eur) a trovy konania, ktoré sú uplatnené vo výške 12,7 milióna eur. To znamená, že ak budeme 100-% úspešní pri trovách konania (12,7 milióna eur), prakticky by všetky ďalšie náklady na odmenu advokáta zaplatili Slovenské elektrárne.uviedol Bačík a dodal, že MH Manažment považuje dosiahnutú dohodu za výhodnú nielen pre MH Manažment, ale aj pre Slovenskú republiku.Bačík považuje dohodnutú sumu za primeranú, pretože MH Manažment vyhral pre Slovensko súdny spor o 705,6 milióna eur. Ďalších takmer 600 miliónov eur z prevádzky vodného diela zostane na Slovensku a nie na účtoch zahraničného majiteľa Slovenských elektrární. Súdny spor sa skončil úspešne aj napriek tomu, že protistranu zastupovala celosvetová právna kancelária s tisíckami právnikov. Slovensku sa podarilo zachrániť obrovské finančné zdroje, a preto výška dohodnutej odmeny (2,5 %) primerane ohodnocuje výsledok súdneho sporu.