MH MANAŽMENT: OĽaNO nevie o arbitráži pre Gabčíkovo vôbec nič

Bratislava 4. októbra (TASR) - Opoziční poslanci z hnutia OĽaNO dnes opätovne preukázali, že ich skutočné vedomosti o arbitrážnom súde medzi Slovenskými elektrárňami a štátnou firmou MH Manažment v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG) sú na nulovej úrovni. Tvrdí to MH Manažment v reakcii na dnešnú tlačovú konferenciu opozičných poslancov.Štátna firma pripomína, že v prípade tohto sporu išlo o 700 miliónov eur, ktoré MH Manažment mohol proti Slovenským elektrárňam prehrať, čo by bol skutočný problém pre každého občana SR. Výška odmeny pre advokátsku kanceláriu, ktorá spor víťazne ukončila v prospech MH Manažment, je preto podľa stanoviska populistická téma, ktorú už dlhšiu dobu živia niektoré médiá a opoziční politici.konštatuje v stanovisku štátna firma.upozorňuje firma. MH Manažment sa v tejto situácii oprel o možnosť určiť kanceláriu z už vtedy kontrahovaných troch a vybral si tú, ktorá preukázala najlepšiu pripravenosť.dodáva v stanovisku.Kauza odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorá mala byť pôvodne vyplatená za zastupovanie v súdnom spore o VEG, si žiada odchod siedmich funkcionárov. Ide o šiestich členov predstavenstva a dozornej rady MH Manažment a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásili poslanci opozičného hnutia OĽaNO.pripustila Veronika Remišová. To ich však podľa nej nezbavuje zodpovednosti za to, že takto vysoko nevýhodnú zmluvu a objednávku v mene štátu podpísali.