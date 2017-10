MH MANAŽMENT: Zmluva s advokátom R. Bžánom je jednoznačne platná

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Zmluva s advokátom Radomírom Bžánom, ktorá viedla ku výhre v 700-miliónovej arbitráži, je jednoznačne platná. Uviedla to Scarlett Filipovičová z firmy MH Manažment v reakcii na dnešné vyjadrenia ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) o tom, že zmluva s advokátom nemusí byť platná.Výšku odmeny pre advokáta šéf MH SR nepovažuje za definitívnu.podčiarkol Žiga. Zároveň avizoval, že vyvodí aj personálne opatrenia, o ktorých bude verejne informovať v najbližších dňoch.Spoločnosť MH Manažment podľa Filipovičovej zásadne odmieta akékoľvek špekulácie o platnosti zmluvy s Advokátskou kanceláriou JUDr. Radomír Bžán, na základe ktorej daná kancelária vyhrala pre MH Manažment viedenskú arbitráž vo výške 700 miliónov eur. Zmluva bola podpísaná na základe riadneho verejného obstarávania a v súlade so zákonom aj zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Rovnaké zmluvy, ktoré vznikli rovnakým spôsobom, má MH Manažment podpísané aj s ďalšími dvoma kontrahovanými advokátskymi kanceláriami. Akékoľvek vyhlásenia o platnosti alebo neplatnosti danej zmluvy bez akýchkoľvek aj základných informácií o jej vzniku a podstate, sú preto podľa MH Manažment neprijateľné.povedal predseda predstavenstva MH Manažment Branislav Bačík a dodal, že pokiaľ ide o špekulácie týkajúce sa príloh ku zmluve, o tých hovorí jednoznačne zákon o slobodnom prístupe k informáciám.Spoločnosť MH Manažment nemala podľa Filipovičovej nikdy problém ani so zverejnením daných príloh, čoho dôkazom je fakt, že prílohy MH Manažment na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytla žiadateľom 22. júla 2016 a 13. septembra 2017.Žiga dnes po rokovaní vládneho kabinetu uviedol v reakcii na v utorok (10.10.) oznámené zníženie odmeny pre advokáta Bžána, ktoré vyrokovali predstavitelia MH Manažmentu, že s vyrokovaným znížením odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) na 2,5 % nie je "úplne spokojný". Filipovičová 10. októbra informovala, že predseda predstavenstva MH Manažment Bačík sa dohodol s advokátskou kanceláriou JUDr. Radomír Bžán, s.r.o., na znížení odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom VEG na maximálnu výšku 2,5 % z pôvodných 11 %.