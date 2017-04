MH SR: Výroba elektriny z domáceho uhlia je vo všeobecnom záujme

Na snímke pohľad na ENO. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bratislava 25. apríla (TASR) – Výroba elektriny z domáceho uhlia sa zabezpečuje vo všeobecnom hospodárskom záujme. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii na dnešnú výzvu mimoparlamentného KDH, aby vláda zastavila podporu výroby elektriny z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO). Rezort však pripúšťa možnosť skrátenia podpory.“ reagoval pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.Slovenská republika ani ministerstvo hospodárstva podľa neho priamo nedotuje ťažbu domáceho uhlia a dodal, že výroba elektriny z domáceho uhlia sa zabezpečuje vo všeobecnom hospodárskom záujme.“ priblížil Stano.Aj preto podľa neho rezort hospodárstva intenzívne pracuje na tom, aby dotiahol do regiónu hornej Nitry ďalšie investície.Podpredseda KDH Pavol Zajac pripomenul, že na základe rozhodnutia vlády musia Slovenské elektrárne (SE) až do roku 2030 vyrábať v ENO elektrinu z domáceho hnedého uhlia. Toto uhlie im dodávajú Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Náklady na výrobu elektriny sú SE uhrádzané z tzv. tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platí každá domácnosť a podnikateľ vo svojej faktúre za elektrinu.V tarife za prevádzkovanie systému pre tento rok tvorí podpora hnedého uhlia 4,50 eura za MWh.upozornil Zajac.Zamestnanosti a rozvoju regiónu by podľa kresťanských demokratov viac pomohlo vybudovanie rýchlostnej cesty R2 zo Žiaru nad Hronom do Prievidze a Novák. Jej cenu odhadli na úrovni štvorročnej dotácie ťažby hnedého uhlia.Vládu preto vyzvali, aby v čo najkratšom čase pripravila cestovnú mapu k zastaveniu podpory výroby elektriny z hnedého uhlia v ENO. K tomuto zastaveniu by malo dôjsť v presne určenom časovom horizonte, napríklad do roku 2022.