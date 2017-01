MHD do Hainburgu nahradí linka Slovak Lines

Rakúska obec Hainburg an der Donau Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) – Do rakúskeho Hainburgu bude od nedele 15. januára jazdiť linka Slovak Lines, ktorá postupne nahradí doterajšiu cezhraničnú linku č. 901, prevádzkovanú Dopravným podnikom Bratislava (DPB). Potvrdili to hovorcovia oboch zainteresovaných dopravcov.Hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová uistila, že doterajšie ceny cestovného ostanú aj v autobusoch tohto dopravcu zachované. Rovnako ostáva aj hodinový interval liniek, ktoré budú jazdiť od 5.00 h do polnoci, v podobných časoch, ako premáva doterajšia linka 901.upozornila Vozárová.Hovorkyňa DPB Adriana Volfová pre TASR deklarovala, že spoločným záujmom oboch dopravcov je zefektívnenie dopravných činností na území mesta a okolia.uviedla Volfová.Informovala zároveň, že novinka neznamená okamžitý koniec linky č. 901.uviedla pre TASR.