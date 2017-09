MHD v Bratislave mešká do 10 minút, na Patrónke je zdržanie dlhšie

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. septembra (TASR) – V Bratislave má MHD aktuálne meškanie od päť do desiatich minút. V lokalite Patrónka eviduje Dopravný podnik Bratislava (DPB) pre práce na ceste meškanie obojsmerne do 30 minút. TASR to uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.V Bratislave musia vodiči aktuálne rátať so zhustenou premávkou na viacerých miestach. Dopravu komplikujú aj nehody. So zdržaním treba podľa Stella centra počítať na Moste SNP, Račianskej, Slovnaftskej, Svornosti, Ráztočnej či Hradskej ulici. Taktiež na vjazde do Bratislavy, v smere z diaľnice D2 zo Stupavy. Tunel Sitina je z dôvodu kolón priebežne uzatváraný.S kolónami treba rátať aj na obchvate od Zlatých pieskov po Prístavný most. Zhustenú premávku hlásia vodiči aj v Petržalke na vjazde na Prístavný most a v smere z Dolnozemskej cesty a Einsteinovej. Na Brnianskej v smere do centra pracujú cestári, blokovaný je pravý jazdný pruh a treba počítať so zdržaním.