MHD v Bratislave mešká do 50 minút

Bratislava 2. októbra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave mešká aktuálne od 20 do 50 minút. Dôvodom je nepriepustnosť križovatiek a plánované opravy komunikácií. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.MHD v hlavnom meste meškala aj v dnešnej rannej špičke. V lokalite Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač, Patrónka, Kramáre meškali autobusy a trolejbusy do 40 minút. V Rači, Vajnoroch, Trnávke, Ružinove a Podunajských Biskupiciach meškali autobusy a trolejbusy do 20 minút.V oblasti Petržalka, Most SNP, Most Apollo a Prístavný most meškali autobusy do desať minút. V centrálnej mestskej časti meškali autobusy a trolejbusy do piatich minút. Meškanie MHD podľa DPB vzniklo v dôsledku zvýšenej premávky na cestných komunikáciách a množstva dopravných nehôd, ktoré nesúvisia s vozidlami MHD.