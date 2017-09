MHD v Nitre bude mať do konca mesiaca nový grafikon

Ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Furcoň Ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Nitra 20. septembra (TASR) – Dopravný podnik Arriva Nitra, a.s., spracuje do konca tohto mesiaca nový grafikon mestskej autobusovej dopravy v Nitre. Spracovanie nového grafikonu odporučili mestskí poslanci. Dôvodom pripravovaných zmien v mestskej hromadnej doprave sú časté výpadky spojov súvisiace s nedostatkom vodičov. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Juraja Kuseho chýba v súčasnosti 27 vodičov, dôvodom majú byť nízke mzdy.S nedostatkom vodičov zápasí nitrianska Arriva od jari tohto roka. Nových vodičov sa nepodarilo nájsť medzi nezamestnanými, ani medzi Slovákmi z partnerského srbského Báčskeho Petrovca či Rómami, ktorým chcel dopravca poskytnúť všetky potrebné kurzy. Podľa Kuseho problém s nedostatkom vodičov majú takmer všetky mestá na Slovensku, Nitra nie je výnimkou. „Robíme krátkodobé i dlhodobé opatrenia, organizujeme náborové kampane, obrátili sme sa so žiadosťou o pomoc na kolegov z ostatných regiónov. Ponúkame pomoc s financovaním získania vodičského preukazu na autobus či prácu na skrátený pracovný úväzok. Privítali by sme legislatívne zmeny, ktoré by umožnili získať vodičské oprávnenie na autobus už v 21 rokoch a nie v 24, ako je to v súčasnosti,“ povedal Kusy.Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča je v Nitre časť spojov, ktoré nie sú naplno využité a autobusy nie sú vyťažené. Zrušením týchto spojov by sa uvoľnili financie na navýšenie základných platov vodičov mestskej hromadnej dopravy, domnieva sa primátor.