Mičev, Klus a Lunter chcú zastaviť Kotlebu, na stole je memorandum

Na snímke Marian Kotleba odpovedá na otázky novinárov. Foto: FOTO TASR/Dušan Hein Foto: FOTO TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 16. mája (TASR) – O spolupráci pred voľbami do Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a nutnom spájaní síl diskutovali v pondelok (15. 5.) večer v Banskej Bystrici s moderátorom podujatia Michalom Havranom kandidáti na predsedu BBSK Stanislav Mičev (nezávislý), Martin Klus (SaS) a Ján Lunter (nezávislý). Ako zdôvodnil, túto trojicu považuje za relevantných kandidátov. Vo vypredanom hľadisku Bábkového divadla na Rázcestí sedel aj minister vnútra Róbert Kaliňák (Smer-SD) a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. TASR o tom dnes informovala Jana Orlická, manažérka Mičevovej kampane.konštatoval Mičev s tým, že spojiť sily nie je prejav slabosti, ale šanca pre demokraciu u nás.Mičev vyhlásil, že je pripravený text memoranda, v ktorom by demokratickí kandidáti na šéfa BBSK mali deklarovať ochotu postupovať spoločne v závere kampane. V prípade, že v septembrových prieskumoch získa jeden z nich viditeľný náskok, na základe memoranda mu budú ostatní kandidáti verejne deklarovať podporu a spoločne postupovať v rámci svojich kampaní až do volieb.Memorandum o spoločnom postupe je podľa Mičeva prelomovým dokumentom na slovenskej volebnej scéne. V najbližších dňoch má byť predmetom rozhovorov kandidátov na post predsedu BBSK. Dokument navrhuje podpísať 20. mája v predvečer Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj v Národnom dome v Banskej Bystrici.V texte memoranda sa okrem iného uvádza: