Mičev vyzval Kotlebu, aby zverejnil svoj mesačný príjem

Na snímke poslanec NR SR Marian Kotleba (ĽSNS) Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev dnes verejne vyzval súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu, aby zverejnil svoj mesačný príjem. Čas má do štvrtku (28.9.).uviedol Mičev. Riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík na to pre TASR reagoval slovami:zdôvodnil Mičev svoju výzvu s tým, žePodľa Uhríka to nemajú dôvod komentovať.konštatoval pre TASR Uhrík.O post predsedu BBSK sa po dnešnom odstúpení nezávislého Jozefa Šimka uchádzajú už "len" 16 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).