Michal Viewegh prezentoval v Bratislave novú knihu Muž a žena

Na snímke český spisovateľ Michal Viewegh počas uvedenia publikácie s názvom Muž a žena 25. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 25. apríla (TASR) - Najznámejší český spisovateľ Michal Viewegh prezentoval v stredu v Bratislave svoju novú knihu Muž a žena. Autor, ktorý má na konte viac ako milión predaných kníh, sa v dvoch novelách vracia k tomu, čo jeho čitatelia oceňujú najviac - k humoru a irónii. V rozhovore pre TASR potvrdil, že je, čo sa odrazilo aj v knižnej novinke.priznal autor, ktorý v novinke ponúka čitateľom vtipné nahliadnutie nielen na mužsko-ženské vzťahy.V novele Family Frost rozpráva Viewegh príbeh skrachovaného majiteľa reštaurácie, ktorý si na truc prenajme mraziarenský voz známej firmy a začne sa živiť ako vodič. V priebehu niekoľkých dní sa jeho zbabraný život dostáva do špirály udalostí, ktoré sa končia až na svadbe jeho bývalej manželky (tá si berie jeho bývalého spoločníka). Vincent sa stretáva aj s otcom, ktorého nikdy nepoznal a ich stretnutie sa vyvinie nečakaným spôsobom.poznamenal najpredávanejší český románopisec.V druhej novele Čarodejka z Křemelky sa pohráva s mierne fantastickým námetom. Krásna Dominika má celý život smolu a svoju príťažlivosť považuje skôr za prekliatie. Za svoj dar naopak považuje schopnosť čítať ľudské myšlienky. Ako však starne a prechádza množstvom vzťahov, začína aj túto svoju schopnosť vnímať ako nevýhodu - až do momentu, kedy stretne vo vlaku známeho spisovateľa a zamiluje sa do neho. Otázka znie, či sa dá žiť so ženou, ktorá presne vie, čo si muž myslí...konštatoval Viewegh s tým, že ho pri písaní tejto novely bavilo napríklad predstavovať si, ako by to vyzeralo, keby ho dievčina, s ktorou bol kedysi v kaviarni, kde jej rozprával o literatúre, ale dívajúc sa jej pritom do výstrihu a v hlave s úplne inými myšlienkami, bola schopnádoplnil spisovateľ, ktorého knihy boli preložené do 17 jazykov a dočkali sa tiež filmových a divadelných spracovaní.Na filmový scenár by sa podľa Viewegha mohla premeniť aj novela Family Frost, vie si ju predstaviť ako žáner roadmovie:uzavrel.Séria dvoch noviel vyšla v Česku 3. apríla vo vydavateľstve Ikar a na slovenský trh sa dostáva v týchto dňoch.