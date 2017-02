Michala obvinili z vydierania, mal si vypýtať viac ako 300.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. februára (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v stredu (8.2.) vzniesol obvinenie Michalovi G. (27) pre obzvlášť závažný zločin vydierania. Poškodeného mal nútiť k vyplateniu viac ako 300.000 eur. TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.uviedol Wäldl.Podľa polície mal poškodený priniesť 8. februára peniaze do budovy Okresného úradu v Bratislave na Tomášikovej ulici, a to v nepriehľadnej taške, na toalety na prízemí, konkrétne ich mal skryť do tretej kabínky.dodal Wäldl.Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody v trvaní 20 až 25 rokov.