Michalovce avizujú, že projekt parkovania asi nezrealizujú

Michalovce 4. septembra (TASR) – Michalovce avizujú, že projekt parkovania so spoločnosťou EEI pravdepodobne nezrealizujú. Tá o tom žiadnu oficiálnu informáciu nemá. Parkovné sa v metropole Zemplína nevyberá od roku 2014.Na účely vyriešenia problémov v statickej doprave samospráva ešte vlani schválila vstup mesta do akciovej spoločnosti Mestský parkovací systém spoločne so zakladateľom – spoločnosťou EEI.uviedol pre novinárov po minulotýždňovom zastupiteľstve primátor mesta Viliam Zahorčák.Časový horizont možného ukončenia spolupráce nekonkretizoval.upozornil s tým, že rozhodnúť vo veci musia mestskí poslanci.spomenul. Zahorčák nepredpokladá, že mestu by mohli v tejto súvislosti vzniknúť sankcie. Zároveň avizoval, že problematike sa už v rámci blížiaceho sa konca volebného obdobia neplánujú venovať.ozrejmil.informovala TASR za EEI Soňa Húšťová zo spoločnosti Dynamic Relations 2000.V súvislosti so vstupom mesta do spoločného podniku s EEI sa vlani začali ozývať kritické hlasy zo strany verejnosti. Občianski aktivisti dokonca rozbehli petíciu, ktorú podpísalo približne 3600 ľudí. Ich cieľom bolo, aby v meste nevyberala poplatky za parkovanie súkromná obchodná spoločnosť, ale aby bola táto činnosť výlučne v správe mesta. Na pôdu mestského zastupiteľstva pozvali tiež primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú, ktorá poslancom i vedeniu mesta predstavila ich vlastný systém parkovania v meste.