Michalovce budú hostiť hádzanárske ME do 17 rokov, začali s prípravami

Zloženie základných skupín ME 17 žien (10.-20. augusta 2016, Michalovce):



A-skupina: Rusko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko



B-skupina: Dánsko, Maďarsko, Chorvátsko, Čierna Hora



C-skupina: Francúzsko, Švédsko, Rumunsko, Česká Republika



D-skupina: Nórsko, Španielsko, Srbsko, SLOVENSKO

Michalovce 1. februára (TASR) - Organizačný výbor Majstrovstiev Európy v hádzanej žien do 17 rokov pokračuje s prípravami na augustový šampionát. Jeho dejiskom budú Michalovce, ktorých primátor vníma túto skutočnosť ako česť i ocenenie. Prípravy pokračujú podľa plánu a organizátori momentálne riešia obsadenie technického personálu a dobrovoľníkov.Pri výbere usporiadateľského mesta zavážilo viacero faktorov, hádzanárska tradícia v Michalovciach bola jedným z nich. Kapacita modernej Chemkostav arény by mala byť dostačujúca a práve v nej bude hrať zápasy základnej skupiny aj slovenský tím.uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.Podľa primátora Michaloviec je organizácia podujatia európskeho významu veľkou cťou.uviedol primátor Viliam Zahorčák.Organizačný výbor ME v uplynulom období prijal niekoľko kontrolných komisií, ktoré sondovali pripravenosť Michaloviec.uviedol Holeša pre TASR.Prezident Organizačného výboru ME žien do 17 rokov Miloš Šubák verí, že augustový termín turnaja sa v návštevnosti premietne skôr pozitívne.poznamenal.Šestnásť družstiev bude rozdelených do štyroch skupín, v rámci ktorých sa odohrajú súboje každý s každým. Po nich postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny a vytvorí sa tabuľka, v rámci ktorej budú hrať o 1.-8. miesto. Družstvá z tretích a štvrtých miest budú hrať rovnakým spôsobom o umiestnenie na 9.-16. priečke. Dejiskom budú Michalovce, ktoré na svetový šampionát vyčlenili dve haly. Zápasy skupín A a B bude hostiť Mestská športová hala a súboje v skupinách C a D sa odohrajú v Chemkostav aréne. V programe šampionátu sú zahrnuté tri voľné dni, ktoré pripadnú na 12., 14. a 17. augusta.