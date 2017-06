Michalovce chcú investovať do komunikácií ďalších 1,25 milióna eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Michalovce 22. júna (TASR) – Michalovská samospráva sa zaviazala, že bude postupne rekonštruovať miestne komunikácie, chodníky a parkovacie plochy vo všetkých obytných zónach v meste v ucelených častiach. Na utorkovom (20.6.) zasadnutí preto michalovskí poslanci schválili realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2017 a 2018. V tomto období plánuje mesto preinvestovať približne 1,25 milióna eur bez DPH.Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Zahorčák, v tejto súvislosti postupujú po sídliskách.vysvetlil. V poslednom prípade ide podľa dôvodovej správy o priestor ohraničený ulicami Profesora Hlaváča, Martina Rázusa a Karola Kuzmányho. Na poslednej menovanej ulici by malo dôjsť aj k zmene neriadenej priesečnej križovatky s ulicou Štefánikovou na okružnú. Zároveň je naplánovaná aj rekonštrukcia komunikácie na Školskej ulici.Predpokladaný finančný objem predstavuje 1,25 milióna eur bez DPH. Mesto ho uhradí formou pravidelných mesačných splátok v trvaní piatich rokov. Čakať budú na výsledky súťaže.uviedol primátor s tým, že pokiaľ bude možné z plánovaných zdrojov použiť financie aj na iné akcie, budú sa tým v zastupiteľstve zaoberať.V tomto roku samospráva realizuje poslednú etapu rekonštrukcie na sídlisku Juh za viac ako 430.000 eur. Do konca vlaňajška tam preinvestovali spolu takmer 4,8 milióna eur. Práce na tomto sídlisku prebiehajú od septembra 2012. Ako prednedávnom v tejto súvislosti TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, mesto má, čo sa týka sídliska Západ, pripravenú aj projektovú dokumentáciu. S rekonštrukciou by chceli začať už v tomto roku.uviedla.