Michalovce chcú zrekonštruovať telocvičňu ZŠ na Švermovej ulici

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 25. septembra (TASR) – Michalovská samospráva chce zrekonštruovať telocvičňu Základnej školy (ZŠ) na Švermovej ulici. Získať by na to chcela nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mestskí poslanci podporili projekt na svojom ostatnom zasadnutí.Zrekonštruovať by mali v prípade schválenia žiadosti vnútorné priestory telocvične, a to strechu a vykurovanie. Maximálna výška žiadaného príspevku na jeden projekt je 150.000 eur, výška povinného spolufinancovania je minimálne 10 percent z celkových oprávnených výdavkov. Objem financií potrebných na zrealizovanie všetkých prác v telocvični je 270.000 eur.Budova školy bola komplexne rekonštruovaná v rokoch 2010 až 2012, okrem telocvične a spojovacej chodby.uvádza sa v predloženej dôvodovej správe.Mesto je zriaďovateľom ôsmich ZŠ. Školu na Švermovej ulici navštevuje v tomto školskom roku spolu 630 žiakov.