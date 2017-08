Michalovce investujú do opravy teplovodov takmer 250.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Michalovce 17. augusta (TASR) – Michalovská samospráva investuje v letnom období do opráv teplovodov takmer 250.000 eur. Realizuje ich v troch trasách na sídliskách Východ a Juh. Vlani vyčlenilo mesto pre tepelné hospodárstvo viac ako 307.000 eur.Stavebné práce realizujú tri firmy, ktoré boli vybrané na základe najnižšej ceny v rámci verejného obstarávania.informovala TASR hovorkyňa radnice Iveta Palečková. Rekonštrukčné práce sa začali realizovať v júli. "poznamenala.Stavebne najnáročnejšia bola podľa slov hovorkyne druhá etapa sídliska Juh. "uviedla Palečková s tým, že iná možnosť nebola, nakoľko zelenou plochou pred blokmi vedie množstvo slaboprúdových rozvodov, ktorých preloženie by bolo finančne náročné.Dodávateľom tepla v Michalovciach je spoločnosť Domspráv. Energetické zariadenia mesta má v prenájme od roku 1996. Nájomný vzťah mal byť s firmou ukončený ešte vlani v decembri. Michalovská samospráva však spoločnosti predĺžila zmluvu o prenájme do konca tohto roka z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania na uzatvorenie novej zmluvy.