Michalovce na jar s nezvyčajným programom, cieľom budovanie kádra

Na snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Výsledky MFK Zemplín Michalovce v príprave:



Michalovce - Bardejov 1:1, gól Michaloviec: R. Lukáč

Ferencváros Budapešť - Michalovce 0:1, gól Michaloviec: Regáli

Michalovce - Trebišov 3:1, góly Michaloviec: Kushta, R. Lukáč, Sipľak

FC Volyň Luck - Michalovce 4:0 (v Užhorode)

Michalovce - Górnik Zabrze 0:1 (v Tatranskej Lomnici)

Cracovia Krakov - Michalovce 0:0

Michalovce - FK Poprad 1:1 (v Tatranskej Lomnici), gól Michaloviec: Kushta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 14. februára (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce majú pred sebou neštandardný rozpis zápasov v jarnej časti Fortuna ligy 2016/17. Súťaž začnú na štadióne v Poprade, kde v pozícii domáceho tímu privítajú Spartak Trnava a šesť ďalších zápasov odohrajú u súperov. V nezvyčajnej situácii bude mať tréner Anton Šoltis za úlohu budovať káder pre budúcu sezónu, keďže v tíme došlo k viacerým zmenám.Štadión popradského Národného tréningového centra bude v jarnej časti prechodným domovom futbalistov 1. FC Tatran Prešov, ale využijú ho aj hráči Michaloviec. V utorok 21. februára od 17.00 h na ňom odohrajú svoj prvý zápas v jarnej časti proti Spartaku Trnava. Dôvodom bude plánovaná rekonštrukcia domovského stánku MFK Zemplín v Michalovciach. Pre hráčov A-mužstva to bude znamenať prakticky sériu šesť zápasov na ihriskách súperov, ktorým bude predchádzať utorňajší duel v Poprade s Trnavou.uviedol pre TASR tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis.Po odstúpení myjavského Spartaka z Fortuna ligy si vo viacerých kluboch vydýchli. Hrozba záchranárskych prác nebola ani v Michalovciach úplne zažehnaná, no vzniknutá situácia môže dodať pokoj i trpezlivosť.poznamenal Šoltis.Kormidelník michalovského tímu má výrazne pozmenený káder v porovnaní s jesennou časťou. Na súpiske už nefigurujú Tereščenko, Lazarus, Perez, De Marco, Škutka, Kotora, Mensah a trojica Podhorín, Kunca, Kostelník trénuje individuálne. Naopak, nové tváre sú Peter Kavka, Filip Serečin, Anastasios Dimitriadis a mladíci Peter Kolesár, René Lukáč. Na skúške je ďalší útočník a očakáva sa aj príchod ďalšieho stredopoliara na skúšku.pokračoval Šoltis pre TASR.Zemplínčanom spestrilo zimnú prípravu sústredenie v Tatranskej Lomnici:Prípravu narušilo aj zrušenie plánovaného dvojzápasu proti DVTK Diósgyőr a fanúšikov nepotešil ani definitívny odchod Vernona De Marca do Slovana Bratislava. Klub po štyroch rokoch opustil aj španielsky obranca Marcos Calero Perez. Španielska cesta, ktorou sa pred rokmi rozhodli v klube vydať, je nateraz minulosť, keďže po odchode tejto dvojice nie je v mužstve ani jeden Španiel.V príprave to Michalovčanom škrípalo najmä v ofenzíve, v troch zápasoch za sebou nedokázali skórovať. Generálkou na jarnú časť Fortuna ligy bol zápas s Popradom. Na umelej tráve v Tatranskej Lomnici remizovali s účastníkom druhej najvyššej súťaže 1:1.