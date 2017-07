Michalovce podpísali zmluvy so sedmičkou hráčov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 10. júla (TASR) - Prvoligový hokejový klub Dukla Ingema Michalovce podpísal zmluvy so siedmimi hráčmi. V drese klubu zo Zemplína sa v novej sezóne objavia brankár Adam Trenčan, obrancovia Daniel Hančák, Tomáš Valečko, Filip Oravec a útočníci Jakub Linet, Ivan Brezniak a Tomáš Banovský.Hančák hral za Michalovce už v posledných dvoch sezónach a patril medzi opory zadných radov. "" uviedol v tlačovej správe klubu. V uplynulom ročníku strelil v 52 stretnutiach tri góly, pridal 19 asistencií a mal aj 18 plusových bodov.Po sezóne vo francúzskom La Roche sur Yon sa do druhej najvyššej súťaže vrátil Linet. "" povedal.Trenčana čaká tretia sezóna v michalovskom drese, v poslednej mal v základnej časti I. ligy percentuálne najvyššiu úspešnosť zákrokov (93,5%). Trenčan chytal už aj v najvyššej slovenskej súťaži a pripísal si za Nitru aj štart v prestížnej Lige majstrov 2015/16. Valečko, ktorý bol v ročníku 2014/15 najlepšie strieľajúcim obrancom poľskej súťaže a extraligu hrával za Spišskú Novú Ves, Poprad i Liptovský Mikuláš, prichádza do Michaloviec z Prešova.Dvadsaťtriročný Oravec bol doteraz kmeňový hráč Liptovského Mikuláša, v drese ktorého odohral v predchádzajúcej sezóne aj 22 stretnutí najvyššej súťaže. Za klub z Liptova hral aj Brezniak, ktorý si v troch zápasoch minulého ročníka obliekol aj dres Dukly. Bánovský je odchovanec michalovského hokeja, medzi seniormi Dukly Ingema ho čaká už ôsma sezóna. V poslednej bol s 54 bodmi (23+31) jeden z najproduktívnejších hráčov mužstva.