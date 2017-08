Michalovce rekonštruujú historickú budovu radnice

Na snímke z Facebooku vidno rekonštrukciu budovy v Michalovciach. Foto: Facebook/ Michalovce24 Foto: Facebook/ Michalovce24

Michalovce 9. augusta (TASR) – Michalovce sa v týchto dňoch pustili do opravy poškodenej exteriérovej dlažby na schodoch pred vstupom do historickej budovy radnice na Námestí osloboditeľov, ale aj prednej fasády objektu.informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková. Náhradný vstup je z bočnej strany mestského úradu, ide o služobný vchod.doplnila.Dodávateľom prác je firma Euro kameň, s.r.o., zo Spišského Podhradia, ktorá realizovala tiež vyrezávanie poškodených kusov kameňa. Termín ukončenia prác je naplánovaný na tento týždeň, závisí však od realizovaných technologických postupov.vyčíslila hovorkyňa.Ako ďalej uviedla, zároveň pracujú aj na oprave prednej fasády budovy a vežičky, vrátane erbu, na priečelí historickej budovy mestského úradu. Práce, ktoré si podľa jej slov časom znehodnotené prvky vyžiadali, vykonáva Stanislav Žák z Michaloviec. Stáť by mali približne 3000 eur.dodala Palečková.