Michalovce s rovnakým cieľom - hrať najvyššiu súťaž i v ďalšej sezóne

Na snímke zľava hlavný tréner Anton Šoltis, kapitán mužstva Igor Žofčák a nová posila klubu Miroslav Božok počas tlačovej konferencie MFK Zemplín Michalovce pred štartom nového ročníka Fortuna ligy 20. júla 2017 v Michalovciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Káder MFK Zemplín Michalovce



brankári: Matúš Kira, Gerard Bieszczad, Denis Barát

obrancovia: Ladislav Šosták, Milan Šimčák, Aliaksander Sviarčinskij, Peter Kavka, Martin Kolesár, José Carrilo Mancilla

stredopoliari: Martin Koscelník, Jozef Šimon Turík, Igor Žofčák, Miroslav Božok, Jakub Grič, Martin Bednár, Peter Kolesár, Stanislav Danko, Anton Antonov

útočníci: Martin Regáli, Vladislav Bragin, Kristjan Kushta, Filip Serečin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 20. júla (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce vstúpia do svojej tretej sezóny v najvyššej slovenskej súťaži s rovnakými cieľmi ako v predchádzajúcej, no aj s vedomím zlepšovania sa. V kádri najvýchodnejšieho fortunaligistu nastali po minulom ročníku niekoľké zmeny. Odišli traja hráči základnej zostavy (Kristi Qose, Michal Sipľak, Patrik Macej), na druhej strane, vrátil sa odchovanec Miroslav Božok.Zemplínčania sa po ôsmich mesiacoch predstavia v ligovom zápase na vlastnom trávniku. Ukončia nedobrovoľný azyl, ktorý museli absolvovať pre rekonštrukciu svojho domovského stánku. Tá počína systém kamier a turniketov, no najmä implementáciu vyhrievaného trávnika.V príprave odohral semifinalista Slovnaft Cupu a ôsmy tím Fortuna ligy šesť stretnutí, v ktorých si pripísal nepriaznivú bilanciu troch prehier, dvoch remíz a jedného víťazstva. To dosiahli Michalovčania na sústredení v Uherskom Brode, kde zdolali poľský Górnik Zabrze 4:3.podotkol na tlačovej konferencii tréner Anton Šoltis. Ten je prvý slovenský kormidelník, ktorý na lavičke MFK Zemplín vydržal v novom miléniu celú sezónu. Na jeho slová nadviazal aj kapitán Igor Žofčák:Michalovčania od svojho príchodu do najvyššej súťaže nemali nikdy vysoké ciele. Tým jediným bola záchrana a možnosť hrať Fortuna ligu aj v nasledujúcej sezóne. Tento cieľ sa nemení ani v ich treťom ročníku medzi slovenskou elitou.skonštatoval Žofčák.dodal Šoltis.Káder Zemplínčanov sa počas leta zmenil. Okrem avizovanej pätice Dominik Kunca, Oliver Podhorin, Patrik Macej, Adrián Leško a Tomáš Sedlák, ktorá bola známa ešte pred začiatkom letnej prípravy, odišli aj ďalší dvaja hráči: stopér Michal Sipľak (Cracovia Krakov) a defenzívny univerzál Kristi Qose (MFK Ružomberok). Na druhej strane, nastali aj prírastky v kádri.uviedol tréner. Ten okrem tejto pätice navyše z dorastu vytiahol aj dvojicu Rusov Antona Antonova a Vladislava Bragina.pokračoval Žofčák.Božok z materského klubu odišiel ešte ako osemnásťročný, keď nasmeroval svoje kroky za Žofčákom. Následne obaja prispeli k historickému double Ružomberka. Teraz sa ich cesty opäť spojili.podotkol Božok.uzavrel staronový hráč Michaloviec.