Michalovce vyhrali v Trenčíne, Senica prehrala s Nitrou

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:0)

Góly: 77. Gong - 65. a 70. Koscelník. Rozhodovali: Horváth – Ferenc, Bednár, ŽK: Šulek, Beridze, El Mahdioui - Grič, Bednár, 1615 divákov



Zostavy a striedania:



Trenčín: Šemrinec – Kleščík, Šalata, Šulek, Skovajsa – Paur (71. Janga), El Mahdioui, Paur - Gong, Mance (71. Čatakovič), Kvocera (46. Beridze)



Michalovce: Kira – Sverchinski, Kavka, Carrilo, Božok – Grič, Bednár – Koscelník (90.+ Turik), Žofčák, Šimčák (90.+ P. Kolesár) – Matič (79. Bragin)

FK Senica - FC Nitra 0:1 (0:0)

Gól: 65. Balaj (z 11 m). Rozhodovali: A. Somoláni - T. Somoláni, Barenčík, ŽK: Čikoš, Jarabica, Ďuriš, Medveděv - Charizopulos, Fábry, Kuník, ČK: 80. Jarabica po druhej ŽK - 83. Niba, 915 divákov



Zostavy a striedania:

Senica: Plach – Medvěděv, Ranko, Jarabica, Čikoš - Richtárech, Podhorin - Obiechina (50. Duga), Vaščák, Rigo (73. Krč) – Ďuriš

Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Chovanec - Šimončič - Valenta (55. Ngeyitala), Charizopulos, Kotrík, Ivančík (55. Fábry) – Balaj (90.+ Abrahám)



FC Vion Zlaté Moravce Vráble - 1. FC Tatran Prešov 4:1 (3:1)

Góly: 26. a 51. Urgela, 40. Gešnábel, 45. Bariš, - 25. Černák. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Matheus, Renan - Dzúrik, Kačala, Udeh. 1504 divákov.



FC Vion Zlaté Moravce Vráble: Kováč - Záhumenský, Karlík, Horník, Chren - Bariš . Cléber (63. Ewerton), Matheus, Gešnábel (75. Ujlaky), Orávik - Urgela (84. Renan)



1. FC Tatran Prešov: Talian - Micherda (46. Špyrka), Bartek, Udeh, Dzúrik, Kačala - Issa (69. Dupkala), Katona (83. Lénárt), Sedlák, Černák - Wiezik



Trenčín 19. augusta (TASR) - V súboji tímov zo spodnej polovice ligovej tabuľky časti ligovej tabuľky začali aktívnejšie Trenčania. Zverenci trénera Martina Ševelu využívali najmä rýchlonohého krídelníka Gonga, na ktorého obrana Michaloviec nedokázala nájsť úspešný recept. Obranné rady východniarov však boli organizované. V 14. min skúšal šťastie spoza šestnástky El Mahdioui a jeho pokusu nechýbalo veľa, aby sa lopta dostala do brány. Po dobrom začiatku sa postupne z ihriska vytratila presnosť a hoci boli domáci aktívnejší, nedokázali nič nebezpečné vymyslieť. Hostia sa zamerali na bránenie vlastnej polovice, čo sa im vďaka mnohým nepresnostiam v radoch Trenčína darilo. V 32. min bol blízko k vedúcemu gólu Trenčanov Paur. Po odrazenej lopte z pár metrov nedokázal trafiť Kirovu bránu. V závere polčasu preveril tvrdou strelou spoza veľkého vápna Kiru Mance. Vyrazenú strelu nedokázal do siete prepasírovať Paur.Ani úvod druhého polčasu veľkú zmenu na ihrisku nepriniesol. Domáca snaha bola neefektívna a končila sa pred pokutovým územím. V 59. min mohol poslať domácich do vedenia El Mahdioui. Jeho pokus z 22 metrov sa však odrazil iba od tyče. A keď sa viackrát nepresadil Trenčín, udrelo na opačnej strane. Po jednom z ojedinelých výpadov Michalovčanov Šimčák nacentroval na zadnú tyč a hlavičkou otvoril skóre Koscelník. O päť minút Šemrinec podbehol rohový kop a Koscelník už nemal problém hlavou pridať svoj druhý gól v stretnutí. V 75. min mohlo byť s Trenčanmi ešte horšie. Z priameho kopu trafil Žofčák iba brvno. Gól napokon prišiel na opačnej strane. V 77. min Gongovo zakončenie ešte Kira pokryl, avšak na dorážku toho istého hráča už bol prikrátky. Desať minút pred koncom volala po vyrovnaní kombinácia striedajúceho Jangu s Čatakovičom. Chýbala len presná muška. Keď v záverečnej minúte Kleščík hlavičkou opečiatkoval žrď, hostia si odviezli zo Sihote všetky body.XXXSeničania nastúpili na zápas s Nitrou s novou akvizíciou. Na ľavej strane obrany nastúpil Erik Čikoš. V zostave nováčika z Nitry absentoval kapitán Kóňa. V prvom polčase sa hral sotva priemerný futbal. Pred oboma bránami bolo málo vzruchu. Chvíľu ťahali smerom dopredu domáci, potom zase hostia. Na strane hostí zaujala Križanova hlavička v 27. minúte, lopta letela tesne vedľa, na druhej strane po Vaščákovej strele z otočky z hranice pokutového územia lopta letela nad Hroššovu bránu.Aj v druhom polčase pokračoval málo záživný futbal. Obidvaja brankári takmer nemali robotu. Jediný gól zápasu priniesla 65. minúta, kedy Čikoš v pokutovom území fauloval jedného z hosťujúcich hráčov a Balaj z penalty s prehľadom vsietil. Domáci sa smerom dopredu veľmi trápili a za celý zápas si nevypracovali jedinú šancu. Záver stretnutia bol zbytočne nervózny. Najprv nepresný rozhodca Somoláni behom jedného okamihu udelil dve žlté karty, domácemu Jarabicovi a následne aj červenú, aby o tri minúty unikajúceho Ďuriša fauloval stopér Niba a takisto šiel predčasne pod sprchy. V závere si už ani jedno mužstvo nevypracovalo šancu a tak Nitra odišla zo Záhoria víťazne a usadila na čele Fortuna ligy.XXXV stretnutí tabuľkových susedov úvodné minúty veľa futbalovej krásy nepriniesli. Domáci sa len ťažko presadzovali proti päťčlennej obrannej formácii hostí. Ako blesk z čistého neba zapôsobila situácia z 25. min, keď Katona našiel nestráženého Černáka, ktorý prízemnou strelou otvoril gólový účet zápasu. Bleskurýchla odpoveď Vionu prišla už o minútu, Orávik vnikol do pokutového územia, posunul loptu Barišovi, ktorého strelu stihol Talian vyraziť, ale na dorážku Urgelu bol prikrátky. Do vedenia išli domáci v 40. min, keď po závare v pokutovom území sa dostál Gešnábel a z 8 metrov sa nemýlil. V 45. min predviedli domáci akciu po osi Urgel - Gešnábel - Orávik s krásnou gólovou koncovkou Bariša.Po zmene strán sa hral obojstranne ofenzívny futbal. V 47. min mal kontaktný gól na kopačke Černák, ktorého strela z 12 m len tesne minula ľavý kút Kováčovej brány. Skóre sa menilo v 51. min, keď Orávikov center pretlačil do prešovskej brány Urgela. Po hodine hry Matheus vysunul Gešnábela, ktorého v čistej šanci vychytal Talian. V 66. min mal hetrik na kopačke Urgela, ale gólman hostí predviedol skvelý zákrok. Kvalitný ofenzívny futbal sa hral až do konca stretnutia. V 77. min sa v dobrej šanci ocitol Záhumenský, ktorého prudká strela tesne preletela ponad hornú žrď brány hostí. Nakoniec po slabšom úvode sa zo zaslúženého víťazstva dočkali domáci.