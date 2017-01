Michalovce začali prípravu už bez Škutku, zotrvanie De Marca je otázne

Na snímke vľavo Dávid Škutka Michalovčanom už na jar nepomôže. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 9. januára (TASR) - Futbalisti priebežne ôsmeho tímu Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce začali s prípravou na jarnú časť aj s navrátilcami Filipom Serečinom či Vernonom De Marcom. Michalovčania sa, podobne ako ostatné tímy, nemusia trápiť obavami zo záchranárskych prác a aj preto sa na výdatnú porciu priestoru v zápasoch môžu tešiť mladíci v kádri MFK.Michalovskí futbalisti dodržali stanovený začiatok spoločnej prípravy a na umelý trávnik futbalového štadióna MFK vybehli aj napriek mrazivému počasiu. Tréner Anton Šoltis mal na úvodnom tréningu k dispozícii väčšinu hráčov z kádra, ktorý viedol už v jesennej časti.uviedol tréner MFK Zemplín.Michalovčanom spestrí prípravu sústredenie vo Vysokých Tatrách, v rámci ktorého odohrajú aj niekoľko prípravných zápasov. Generálkou na jarnú časť Fortuna ligy bude súboj s poľským Krakovom. Na prvom tréningu sa trénerovi hlásilo aj viacero hráčov z mládežníckeho tímu Michaloviec, ale aj niekoľko úplne nových tvárí, resp. navrátilcov. Z kazašskej Karagandy sa vrátil Filip Serečin, z českého druholigového Třinca je na skúške Peter Kavka a po pôsobení v Slovane Bratislava je späť aj stopér Vernon De Marco. Argentínsky rodák má ambíciu posunúť sa v kariére ďalej, no platná zmluva mu velila začať prípravu s MFK.poznamenal Šoltis. Zotrvanie na Zemplíne nevylučuje ani samotný hráč, no ambíciou prijať zaujímavú ponuku sa netají.poznamenal De Marco.Novou tvárou je aj Martin Kubena z prvoligového Liptovského Mikuláša. V kádri trénera Šoltisa naopak už nefigurujú Dávid Škutka, Ivan Kotora, Michal Janočko a Celestine Lazarus. Na prvom tréningu nebol ani Mensah, no tréner verí, že aj tento legionár sa v najbližších dňoch zapojí do prípravy. Okrem spomínaného De Marca nie je vylúčený ani odchod Tomáša Sedláka.poznamenal Šoltis, podľa ktorého mužstvo najviac tlačí topánka v defenzíve, konkrétne na stopérskom poste. Jeho posilnenie by malo byť podľa trénera prioritou.Plány viacerých tímov do jarnej časti upravilo odstúpenie myjavského Spartaka zo súťaže. Vďaka tomu sa tímy nemusia obávať záchranárskych prác, keďže z Fortuna ligy po sezóne 2016/17 nikto nevypadne. Správa o istote záchrany potešila viaceré kluby, vrátane michalovského. Zemplínčania síce majú na poslednú priečku osembodový náskok, no o istote zotrvania by za normálnych okolností hovoriť nemohli. Tentoraz je však situácia iná.priznal Šoltis.