Michalovciam sa vstup do Fortuna ligy nevydaril. Získal novú posilu

Michalovce 18. augusta (TASR) - Futbalový klub MFK Zemplín Michalovce zareagoval na nevydarený vstup do sezóny angažovaním zahraničného hráča. Novou posilou sa stal 19-ročný chorvátsky útočník Tin Matič, ktorý prichádza na ročné hosťovanie. Zvýšiť konkurenciu v ofenzíve by mal aj Daniel Isiagi Opolot z Ugandy, ktorý je v tíme trénera Antona Šoltisa na skúške.Klub zároveň pracuje aj na dotiahnutí príchodu skúseného Lukáša Bieláka, ktorý je použiteľný v defenzíve i strede poľa. Michalovčania sa v najbližšom Fortuna ligy predstavia na trávniku AS Trenčín a v ich zostave by mal figurovať aj Matič. V 5. kole najvyššej súťaže by radi ukončili čakanie na prvý tohtosezóny ligový gól i na prvé víťazstvo. Zatiaľ sú s jediným bodom za bezgólovú remízu s Nitrou na predposlednom mieste tabuľky.