Michalovská nemocnica má nového riaditeľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 1. februára (TASR) – Michalovská nemocnica má od štvrtka nového riaditeľa. Stal sa ním bývalý šéf galantskej nemocnice Marián Haviernik, ktorý na pozícii strieda doterajšieho riaditeľa Vladimíra Dvorového.informovala vo štvrtok za spoločnosť Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Michalovciach prevádzkuje, Jana Fedáková. Poverený vedením michalovskej nemocnice bol podľa jej ďalších slov v máji 2017 po siedmich rokoch šéfovania trebišovskej nemocnici. Koncom vlaňajšieho roka uviedol do prevádzky nemocnicu novej generácie.Haviernik pôsobil od júla 2015 v galantskej nemocnici. Počas posledného 2,5 roka sa mu ju podľa Fedákovej podarilo zastabilizovať a zrealizovať niekoľko úspešných projektov.uviedol Haviernik.Nového riaditeľa, ako ďalej uviedla Fedáková, napríklad v najbližšom období čaká spustenie centrálnej prípravovne liekov. Tento rok sa tiež plánuje rozbehnúť proces výstavby nového pavilónu polikliniky, ktorý má vzniknúť na pôde súčasného chirurgického pavilónu. V Michalovciach chcú zriadiť i centrum pre mozgové príhody, pre ktoré plánuje nemocnica do troch rokov nakúpiť vďaka dotácii z eurofondov nutné prístrojové vybavenie. Zároveň chcú podľa Haviernika pritiahnuť do nemocnice ďalších špičkových odborníkov.