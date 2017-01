Michalovská spoločnosť by mala záujem o zamestnancov z krajín mimo EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Michalovce 30. januára (TASR) – Michalovská spoločnosť Yazaki Wiring Technologies Slovakia by mala záujem o zamestnancov z krajín mimo Európskej únie. Firma v súčasnosti pracovníkov zo zahraničia nemá. TASR v tejto súvislosti informovala Iveta Veľasová z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti.V prípade, ak by firma chcela rozširovať výrobné kapacity a nemohla by nájsť dostatok zamestnancov na slovenskom trhu, využila by možnosť ich prijímania zo zahraničia. Veľasová však uviedla, že momentálne sa navyšovanie kapacít k novým projektom realizuje v sesterskom podniku v Rumunsku. Dôvodom bol podľa jej slov aj nedostatok pracovných síl a všeobecný nezáujem o manuálnu prácu na Slovensku.Spoločnosť mala veľké problémy s hľadaním nových zamestnancov už v roku 2015, tie odvtedy pretrvávajú.vysvetlila. Ľudia podľa jej slov nemajú záujem pracovať vo firme tiež pre nízky zárobok, úkolovú prácu, u žien aj pre trojzmennú prevádzku.Veľasová uviedla, že firma pozoruje fluktuáciu zamestnancov, ktorá ovplyvňuje výrobný proces. Medzi najčastejšie dôvody odchodu z firmy uvádzajú pracovníci nájdenie si lepšie plateného miesta a nespokojnosť s manuálnou prácou. Tú si vyžaduje najväčšia skupina pracovných pozícií vo firme, a to je operátor výroby.Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva v michalovskej továrni, kde sa vyrábajú káblové zväzky pre automobilový priemysel, 2700 ľudí. Ešte v júni minulého roka ich bolo 3065. Výrazné zníženie kapacít súvisí podľa slov Veľasovej so spomínaným delením výroby s Rumunskom, ktoré zvyšuje počet zamestnancov a zároveň znižuje personálne kapacity v michalovskom podniku. Tým, že spoločnosť nenahrádza fluktuáciu, sa stav zamestnancov znižuje a pokračovať to bude aj z dlhodobého hľadiska.