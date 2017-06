Michalská veža potrebuje generálnu obnovu, tvrdí riaditeľ Hyross

Na snímke pohľad na Michalskú vežu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júna (TASR) – Michalská veža, jedna z dominánt Bratislavy, potrebuje generálnu rekonštrukciu, a to od vrcholu až po podlahu prízemia. Pre TASR to uviedol Peter Hyross, riaditeľ Múzea mesta Bratislavy, ktoré vežu spravuje. "Už viac rokov upozorňujeme, že tento objekt je v dosť zlom stave. Potreboval by rekonštrukciu, pretože posledná sa udiala asi pred 45 rokmi a vidno to už aj na fasáde," priblížil.Modernizácia je podľa Hyrossa potrebná aj v rámci technickej infraštruktúry, elektrických rozvodov, kúrenia či zázemia pre personál múzea. "Zabezpečujeme údržbu veže v rozsahu, aby návštevník čo najmenej cítil ten vek poslednej rekonštrukcie, ale dlhodobo sa to už nedá udržať," skonštatoval riaditeľ.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tento týždeň uviedol, že mesto má v pláne Michalskú vežu rekonštruovať pre jej zlý stav od sochy archanjela Michala na vrchole veže, cez hodiny, balkón, schody či fasádu. Koľko financií si rekonštrukcia bude vyžadovať, ukáže podľa neho až detailný projekt, ktorý treba pripraviť v spolupráci s pamiatkarmi a Múzeom mesta Bratislavy.priblížil primátor. Využitie financií však musia ešte schváliť mestskí poslanci.Ak sa napokon financie na rekonštrukciu vyčlenia, s prácami sa nezačne hneď. Hyross upozorňuje, že objekt je národná kultúrna pamiatka a pred spustením prác bude nutné ešte spraviť architektonicko-pamiatkový prieskum či projektovú dokumentáciu.podotkol riaditeľ.V Michalskej veži sa nachádza v súčasnosti Múzeum zbraní. Venované je histórii opevnenia mesta, vystavené sú tu chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.