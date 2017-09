Mick Jagger si pred koncertom bol pozrieť Michelangelovho Davida

Na snímke spevák britskej legendárnej rokenrolovej kapely Rolling Stones Mick Jagger Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Florencia 23. septembra (TASR) - Frontman legendárnej britskej rockovej formácie The Rolling Stones Mick Jagger (74) navštívil v piatok večer súkromne Galleriu dell'Accademia v talianskej Florencii a v sprievode jej riaditeľky Cecilie Hollbergovej tu dlhší čas strávil obdivovaním Michelangelovho majstrovského diela David.Informáciu priniesli dnes talianske médiá.Na dlhší sa Mick Jagger pristavil aj pri zbierke okolo 300 hudobných nástrojov vrátane viacerýchzbierky rodiny Medicijovcov. Podľa Hollbergovej slov bol nadšený a zaujímal sa, ako jednotlivé nástroje fungujú.vystúpia dnes večer v toskánskom meste Lucca, ktoré preslávil predovšetkým Giacomo Puccini, na jedinom koncerte svojho aktuálneho turné na talianskom území. Očakáva sa tu návšteva asi 55.000 divákov, aj keď priekupníci žiadajú za vstupenky na čiernom trhu až do 1000 eur. Podujatie budú sprevádzať mimoriadne bezpečnostné opatrenia.V Ríme vystúpili The Rolling Stones naposledy pred troma rokmi.