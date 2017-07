Mick Jagger vydal singel s dvoma politicky motivovanými skladbami

Na snímke Mick Jagger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. júla (TASR) - Britský rockový hudobník Mick Jagger vydal singel s dvoma novými štúdiovými skladbami, silne inšpirovanými súčasnou komplikovanou politickou situáciou v jeho rodnej krajine i vo svete - Gotta Get a Grip/England Lost.Texty oboch piesní poukazujú na dezinformácie v médiách, korupciu, imigráciu, terorizmus, porušovanie ľudských práv, ako aj na sociálno-ekonomické rozpory v Británii po vlaňajšom odhlasovaní jej vystúpenia z Európskej únie. Ide o prvé politicky angažované skladby v celej Jaggerovej sólovej tvorbe.Singel vyšiel vo štvrtok, informovala agentúra DPA. Jagger (74), ktorý sa na týchto nahrávkach zaoberá tiež témami ako britský nacionalizmus alebo nová vládna garnitúra v Bielom dome, vo vyhlásení uviedol, že sa, dopĺňa spravodajská stanica BBC.Jagger na sociálnej sieti Facebook spresnil, že piesne napísal tohto roku v apríli. V skladbe England Lost ako hosť účinkuje britský raper Skepta, laureát hudobného ocenenia Mercury Prize za rok 2016. K obom skladbám boli natočené i videoklipy. V klipe Gotta Get a Grip účinkuje herečka Jemima Kirkeová.Hovorca skupiny The Rolling Stones, ktorej je Jagger spevákom, tento týždeň potvrdil, že formácia pripravuje nový štúdiový album. Aj gitarista skupiny Keith Richards avizoval, že členovia skupiny už čoskoro poputujú do nahrávacieho štúdia. Čo bude súčasťou novej kolekcie, však nechcel prezradiť.